Ilgiorno.it - Mediglia commemora Felice Maritano, lo “sceriffo buono” eroe degli anni di piombo

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Milano), 15 ottobre 2024 – “Mio nonno? Era chiamato ‘lo’. Quando eseguiva dei fermi, si accertava che le famigliearrestati non si trovassero in difficoltà. Se si trattava di persone in condizioni di disagio, lui stesso regalava soldi, o vestiti. Per me è un motivo di orgoglio. Grazie a uomini come lui, ora viviamo in uno Stato democratico, basato sulla giustizia e l’equità”. Queste le parole che Emanueleha pronunciato a margine della cerimonia in onore del nonno, il maresciallo dei carabinieri, ricordato questa mattina a Robbiano di, a 50esatti dalla scomparsa, con un eventotivo alla presenza dei più alti vertici dell’Arma.