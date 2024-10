Tvpertutti.it - Mario Cusitore senza vergogna, a letto con un'altra dama di UeD: i dettagli

(Di martedì 15 ottobre 2024) La registrazione del 14 ottobre 2024 di Uomini e Donne ha lasciato tutti a bocca aperta con una serie di rivelazioni scottanti che hanno scosso lo studio.è stato il protagonista di un confronto tanto acceso quanto imbarazzante con le dame Morena Farfante e Margherita Aiello. Le anticipazioni di UeD riportano un episodio che ha sollevato polemiche e discussioni accese tra il pubblico, con il cavaliere del Trono Over che ha svelatointimi riguardanti i rapporti avuti con entrambe le donne, per poi prendere una decisione inaspettata che ha cambiato le carte in tavola.vacon Morena e Margherita dopo Uomini e Donne A Uomini e Donnealcun imbarazzo, ha ammesso di aver trascorso una notte di passione in auto con Morena Farfante.