Manovra oggi in Cdm: blitz del governo. Stretta con le banche (Di martedì 15 ottobre 2024) Sorpresa: con una settimana d'anticipo rispetto al previsto, arriva la terza Manovra del governo Meloni. Significa che Palazzo Chigi gioca la carta del blitz e, con uno scatto inatteso, chiude anzitempo il cantiere della legge di bilancio. Che sarà già oggi, 15 ottobre 2024, sul tavolo del consiglio dei ministri, inizialmente fissato per varare sul filo di lana solo il Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles L'articolo Manovra oggi in Cdm: blitz del governo. Stretta con le banche proviene da Firenze Post. .com - Manovra oggi in Cdm: blitz del governo. Stretta con le banche Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Sorpresa: con una settimana d'anticipo rispetto al previsto, arriva la terzadelMeloni. Significa che Palazzo Chigi gioca la carta dele, con uno scatto inatteso, chiude anzitempo il cantiere della legge di bilancio. Che sarà già, 15 ottobre 2024, sul tavolo del consiglio dei ministri, inizialmente fissato per varare sul filo di lana solo il Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles L'articoloin Cdm:delcon leproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra oggi in Cdm: blitz del governo. Stretta con le banche - Sorpresa: con una settimana d'anticipo rispetto al previsto, arriva la terza manovra del governo Meloni. Significa che Palazzo Chigi gioca la carta del blitz e, con uno scatto inatteso, chiude anzitem ... (firenzepost.it)

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al summit Euro-Mediterraneo di Cipro. - REUTERS - Il governo accelera i tempi: martedì sera la riunione per varare l'intero pacchetto. Un blitz voluto da Meloni per sedare le tensioni nella maggioranza e per dare un segnale alle agenzie di rating ... (avvenire.it)

Manovra, blitz del governo. Stretta con le banche - Arriva a sorpresa e con una settimana d'anticipo rispetto al previsto la terza manovra del governo Meloni. (ansa.it)