Manchester United, a fine stagione Sir Alex Ferguson lascerà il suo ruolo di ambasciatore (Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono i tagli in casa Manchester United, con INEOS, nuovo comproprietario del club, che continua nella sua iniziativa per ridurre i costi. Dopo aver dato licenziato oltre 250 membri dello staff, anche Sir Alex Ferguson saluterà i Red Devils a fine stagione. Dal suo addio nel 2013, lo storico allenatore britannico ha percepito per circa un decennio una cifra molto elevata (si parla di milioni) per svolgere il ruolo di ambasciatore globale e direttore del club del club. Secondo quanto riporta il The Athletic, Ferguson ricoprirà questo ruolo fino al termine della stagione 2024/2025 per poi lasciarlo definitivamente. Fonti del club hanno però precisato alla Bbc che Sir Alex "sarà sempre il benvenuto all'Old Trafford" e che la decisione è stata presa "amichevolmente in seguito ad una conversazione tra Ferguson e Sir Jim Ratcliffe".

