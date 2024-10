Secoloditalia.it - Luca Barbareschi, parte “Se mi lasci non vale” su Rai2. E non ha nulla a che vedere con “Temptation Island”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il programma non è risposta Rai a. Non è ancora iniziato egià con una polemica il nuovo programma di. Cinque puntate, sei coppie, una villa e sei settimane di tempo per risolvere ciascuna una crisi che potrebbe essere definitiva., nel ruolo di narratore e indagatore, presenta così ‘Se minon’: al via in prima serata sua partire da lunedì 21 ottobre per cinque episodi. Un “esperimento sociale“, lo definisce, ed anche una nuova sfida per l’eclettico attore e conduttore. Che ora pare stia vivendo una nuova fase esistenziale come concorrente dell’attuale edizione di Ballando Con Le stelle‘. Concorrente peraltro apprezzatissimo (video), stando ai commenti dei “giudici”. “Ho alle spalle cinquant’anni di carriera fatta tutta di sfide -dice-.