Iodonna.it - L'acerrimo nemico gli mette i bastoni tra le ruote. E ci riesce grazie alla complicità di Asu

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Endless Love è a un punto cruciale. La puntata in onda oggi alle 14.10 su Canale 5 si concentra sugli sforzi di Kemal per dimostrare che Deniz è sua figlia. Tuttavia, ha il solitocontro cui combattere, Emir. Da quando le loro vite si sono incrociate, ha fatto di tutto per impedire che lui e Nihan vivessero serenamente il loro amore.