L’accordo con l’Albania Arrivano i primi sedici migranti Mattarella insiste sull’accoglienza

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’operazione Albania che il governo considera un fiore all’occhiello e l’opposizione si prepara a bersagliare in Parlamento, è partita accompagnata da un controcanto che suona come critica implicita ma evidente. Sarà un caso che il capo dello Stato, in trasferta a Milano in un centro per l’immigrazione, ritiene necessario pronunciare parole tanto nette nelle ore in cui la prima nave italiana è diretta verso i centri di Shengjin e Gjader che dovranno ospitare itrasferiti? "L’impegno per la coesione sociale, l’accoglienza, l’integrazione, il divenire della cittadinanza è attività permanente". Sergioparte da lontano, da quella "storia dell’Italia fatta di emigrazione e immigrazione", per chiosare: "Oggi gli immigrati vengono da Paesi europei come l’Ucraina o i Balcani, e da altri continenti gravati da condizioni insostenibili.