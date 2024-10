La Promessa anticipazioni 16 ottobre: Teresa accusa Abel e Jana per la morte di Feliciano, Cruz pressa Pelayo (Di martedì 15 ottobre 2024) Domani alle 19:40 circa torna La Promessa, la soap spagnola che Rete 4 trasmette dal lunedì alla domenica nella fascia preserale: di seguito le anticipazioni della trama. Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 16 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Teresa è distrutta dal dolore. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni de La Promessa: Cruz spinge Pelayo a sposare Catalina Il dolore per la morte di Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 ottobre: Teresa accusa Abel e Jana per la morte di Feliciano, Cruz pressa Pelayo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Domani alle 19:40 circa torna La, la soap spagnola che Rete 4 trasmette dal lunedì alla domenica nella fascia preserale: di seguito ledella trama. Dopo l'episodio trasmesso oggi, Laandrà in onda su Rete 4 mercoledì 16alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata:è distrutta dal dolore. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia diExpósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de Laspingea sposare Catalina Il dolore per ladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2024 : Teresa accusa Jana e Abel di aver ucciso Feliciano! - Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 16 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Teresa accuserà Jana e Abel di aver lasciato morire Feliciano, non prestandogli alcuna cura e preferendo aiutare Curro. (Comingsoon.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 15 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

La Promessa - Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024 : Romulo E Pia Indagano Sull’Incidente Di Caccia! - Il ragazzo non si può trasportare e non ci sono più medici a La Promessa, perciò l’unico che può tentare un’operazione in extremis, anche se in condizioni tutt’altro che adeguate, è proprio Abel. Pelayo cerca di gestire al meglio la questione senza danneggiare il traffico d’armi. Quando inziano l’intervento, Teresa va a chiamarli dicendo che le condizioni di Feliciano sono drasticamente ... (Uominiedonnenews.it)