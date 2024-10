Haaland si scusa per la prestazione “peccato” della Norvegia contro l’Austria (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 17:27:26 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La Norvegia sperava di mantenere la serie di imbattibilità nella Nations League, ma l’Austria ha preso presto il controllo della partita. Marko Arnautovic ha segnato una doppietta, mentre Philipp Lienhart, Stefan Posch e Michael Gregoritsch hanno contribuito ai guai della Norvegia a Linz. L’unico gol della Norvegia è arrivato da Alexander Sorloth al 39?, ma è servito come poco più che una consolazione. Erling Haaland, Avusturya maç?n? isabetli ?ut atamadan tamamlad?. pic.twitter.com/2NII91vBPs — SportDigitale (@SportDigitale) 13 ottobre 2024 Haaland si è rivolto a Instagram per le sue scuse, dicendo: “scusate tutti, è stato davvero un peccato da parte mia. A novembre puntiamo ai sei punti”. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 17:27:26 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Lasperava di mantenere la serie di imbattibilità nella Nations League, maha preso presto illlopartita. Marko Arnautovic ha segnato una doppietta, mentre Philipp Lienhart, Stefan Posch e Michael Gregoritsch hanno contribuito ai guaia Linz. L’unico golè arrivato da Alexander Sorloth al 39?, ma è servito come poco più che una consolazione. Erling, Avusturya maç?n? isabetli ?ut atamadan tamamlad?. pic.twitter.com/2NII91vBPs — SportDigitale (@SportDigitale) 13 ottobre 2024si è rivolto a Instagram per le sue scuse, dicendo: “te tutti, è stato davvero unda parte mia. A novembre puntiamo ai sei punti”.

