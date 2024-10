Grimaldi (Avs) in Aula: “Centro migranti in Albania? Un lager di Stato, il governo si vergogni”. E chiede informativa urgente a Meloni (Di martedì 15 ottobre 2024) Alleanza Verdi-Sinistra, attraverso l’intervento del deputato Marco Grimaldi, ha chiesto un’informativa urgente ai ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su quanto sta accadendo in Albania, con l’apertura del Centro per i migranti voluto dal governo che ospiterà le prime 16 persone provenienti dall’Italia. “State istituzionalizzando un lager di Stato – ha detto Grimaldi – vi dovreste vergognare, violate i diritti umani. Per non parlare di come state spendendo quasi un miliardo di euro degli italiani”. L'articolo Grimaldi (Avs) in Aula: “Centro migranti in Albania? Un lager di Stato, il governo si vergogni”. E chiede informativa urgente a Meloni proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Grimaldi (Avs) in Aula: “Centro migranti in Albania? Un lager di Stato, il governo si vergogni”. E chiede informativa urgente a Meloni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alleanza Verdi-Sinistra, attraverso l’intervento del deputato Marco, ha chiesto un’ai ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e alla presidente del Consiglio, Giorgia, su quanto sta accadendo in, con l’apertura delper ivoluto dalche ospiterà le prime 16 persone provenienti dall’Italia. “State istituzionalizzando undi– ha detto– vi dovreste vergognare, violate i diritti umani. Per non parlare di come state spendendo quasi un miliardo di euro degli italiani”. L'articolo(Avs) in: “in? Undi, ilsi”. Eproviene da Il Fatto Quotidiano.

