Giuli conferma la nomina dell’attivista gay Spano. I cattolici: «Ci ha traditi» (Di martedì 15 ottobre 2024) Pro Vita: «Rotto il patto di coerenza tra governo ed elettori». In Fdi molti sarebbero sconcertati per l’avallo del premier all’operazione. Sgarbi: «Decisione stravagante». Laverita.info - Giuli conferma la nomina dell’attivista gay Spano. I cattolici: «Ci ha traditi» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 15 ottobre 2024) Pro Vita: «Rotto il patto di coerenza tra governo ed elettori». In Fdi molti sarebbero sconcertati per l’avallo del premier all’operazione. Sgarbi: «Decisione stravagante».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emilia Romagna Teatro - l'ex sindaco Giuliano Barbolini confermato Presidente - Il Consiglio Generale di Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / Teatro Nazionale, riunitosi venerdì 11 ottobre 2024 e composto dai Soci Fondatori Necessari - Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, Comune di Cesena e Comune di Bologna - e dai Soci Ordinari Sostenitori ha deliberato... (Modenatoday.it)

Elisabetta Gregoraci conferma l’addio a Giulio Fratini e parla di Briatore : “Non ci siamo mai separati” - Ospite a La Volta Buona, Elisabetta Gregoraci ha parlato con Caterina Balivo della sua situazione sentimentale tra Fratini e Briatore L'articolo Elisabetta Gregoraci conferma l’addio a Giulio Fratini e parla di Briatore: “Non ci siamo mai separati” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Elisabetta Gregoraci conferma la rottura con Giulio Fratini : «Io e Briatore non ci siamo mai separati» - In questo modo ha sì confermato la separazione dal giovane imprenditore, ma ha smentito – in un certo senso – il ritorno di fiamma con l’ex marito Briatore. Dunque, stando a queste parole, nessun sentimento ritrovato fra ex marito ed ex moglie, ma solo un ottimo rapporto da genitori separati… Il video Di seguito il video delle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci: View this post ... (Donnapop.it)