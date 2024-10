Giornata mondiale per la consapevolezza del lutto perinatale | il ponte 2 Giugno si illumina di rosa e celeste

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Fiumicino, 15 ottobre – Oggi il Comune di Fiumicino partecipa attivamente alladellasulla Morte dei Bambini durante la Gravidanza e dopo il Parto. A partire dalle 19, ilsaràto con luci, simbolo di sostegno e solidarietà per tutte le famiglie colpite da questa doloesperienza. "Un' iniziativa che vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica su tematica spesso silenziosa e trascurata. – afferma il vice sindaco, Giovanna Onorati. – L'accensione delle luci rappresenta un momento di riflessione e di sostegno per le famiglie che affrontano iled il dolore per la perdita di un bambino. È fondamentale sensibilizzare la comunità su questo tema e garantire che nessuna famiglia si senta sola".