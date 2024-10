Gamberorosso.it - Gino Sorbillo apre due nuove pizzerie a Roma: ecco le sedi di Termini e Prati

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lo becchiamo proprio sui binari della stazione, a, il "flying" mentre "vola" tra le sueaperture nella Capitale. Si fa uno scatto nel nuovo locale che firma a piazza dei Cinquecento, ilpartenopeo, mentre scappa per portare un saluto al suo indirizzo di piazza Augusto Imperatore e poi farsi vedere in, a via Terenzio, dove aprirà invece dopodomani. Non ce la farà a farsi vedere alla Rinascente, dove pure ha la sua pizzeria "gourmand". «Devo tornare di corsa a Napoli, perché oggi ai Presepi in via dei Tribunali ho la presentazione dell'opera del creativo Giampiero D'Alessandro dedicata alla pizza, "Too Much Sauce", una fetta di golosità creata per me e per la casa d'arte Saletti. Riparto col treno delle 15.40», spiega correndo il pizzaiolo più cool di Napoli.