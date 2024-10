Lanazione.it - Fossi, le mosse Dem: “Sinistra e Cinquestelle poi dialogo al centro”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Il nome di Matteo Renzi, aldel dibattito-scontro con Conte, non lo fa, nemmeno se incalzato. Eppure proprio a Emilianotoccò trattare con lui l’eventuale ingresso di IV nella coalizione che sosteneva Sara Funaro. Andò come andò. Ma è passata un’era geologica. Segretario, il campo largo scricchiola, a Qn Conte ha detto di essere infastidito di un ‘disegno segreto’ con Renzi. “Come ha detto la segretaria Schlein, al Pd non interessa parlare di campi larghi o stretti ma di battaglie comuni su temi importanti per costruire alternative alla Destra. Ai cittadini non piacciono le alchimie politiche, basta discutere di nomi”. Teme un naufragio del campo largo in Toscana? “No, c’è un’idea di costruire un percorso chiaro.