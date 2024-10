Finali di Coppa del Mondo di Tiro a Segno Maldini è bronzo | Mi rende orgoglioso

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nuova Delhi, 14 ottobre 2024 – Conquista uno splendido terzo posto Federico Niloalledelladeldi, in svolgimento a Nuova Delhi. Nell’attesa competizione internazionale, che chiude la stagione odierna, l’Azzurro ha piazzato un’ottima posizione. Il vicecampione olimpico di Parigi 2024 è salito sul podio nella pistola ad aria compressa dai 10 metri con il punteggio di 221.7 e conclude tra i migliori tre, dunque, del Ranking. E’ la prima volta in carriera: “Lo scorso anno nell’edizione di Doha sono arrivato sesto, oggi sono più felice. Dopo i Giochi è arrivato un altro podio che mi, è stato molto difficile. È stata una gara molto tesa e sentita, dove hanno partecipato i migliori tiratori al”. Ha detto l’atleta tricolore, come riporta agc/coni.it. Si piazza ai piedi del podio il numero uno alPaolo Monna.