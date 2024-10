Ilgiorno.it - Eraldo Monzeglio, dal pallone alla guerra in Russia nel nome del Duce. L’insegnante di tennis di Mussolini e le lusinghe del Fascismo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Ginocchia sbucciate, un campo da gioco sgangherato, pedate su pedate a un accrocco di stracci e carta legati con degli spaghi. Partite infinite. E una vita davanti: quella diinizia apparentemente come quella di tanti. Di fatto, invece, i suoi giorni si intreccerannostoria dell’Italia che fu e che sarà. Dal, dai trionfi al sangue. Esistenze strappate, altre restituite. Una vita che non fa rima con una sola storia: molte, molte di più. Alcune affiorate, altre nascoste. Le riportaluce Alessandro Fulloni nel libro “Il terzino e il”. Un viaggio che inizia e finisce in Piemonte passando per il mondo, con tappe significative a Como, Sesto San Giovanni, Monza, Lecco. Una p, sempre e comunque, al centro del tutto.