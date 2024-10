Lanazione.it - Discariche abusive di rifiuti. Il Comune ordina lo sgombero

(Di martedì 15 ottobre 2024) Avranno a disposizione tra i 75 e i 90 giorni dalla notifica poi scatterà la denuncia penale. Ilha emesso duenze per la rimozione diabbandonati. La prima giunge in seguito a una nota dei carabinieri forestali con la quale è stato individuato l’autore del reato di abbandono dinelle località di Pompagnano, Torrecola e Ponte Camerata. Ora ilcon l’nza dispone di mettere in atto le operazioni di rimozione dei, previa richiesta di dissequestro dei siti e al corretto avvio al loro recupero o smaltimento. La secondanza invece giunge in seguito a un sopralluogo die Arpa in un sito individuato in via Mattei, di proprietà privata. I tecnici hanno rilevato che la porzione di terreno all’interno del sito, si presenta incolta, priva di recinzione e non presidiata.