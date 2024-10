Deadpool e Wolverine | la Marvel al lavoro sul sequel?

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 15 ottobre 2024): laalsul? Si dice cheStudios sia alsu unper. Anche in caso la notizia dovesse rivelarsi vera, nessuno sarebbe troppo sorpreso, dal momento che il team up estivo ha sbancato il box office e ha raccolto entusiasmo unanime worldwide. Per adesso, lo scooper MTTSH afferma che le discussioni sono in corso. Il team di supereroi diretto da Shawn Levy è ora il film vietato ai minori con il più alto incasso di tutti i tempi e sta ancora riscuotendo successo e battendo i record. Dopo il debutto sulle piattaforme digitali il 1° ottobre,è diventato il ??film vietato ai minori più venduto di sempre nella sua prima settimana di disponibilità (a livello nazionale, negli USA).