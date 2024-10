Lanazione.it - Dal balcone di casa minaccia con una carabina delle ragazze: tra queste la figlia della ex compagna

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 - Dalla finestra diun gruppo dicon una. L'uomo, un 50enne italiano, è stato denunciato. Secondo quanto ricostruito, nel tardo pomeriggio di ieri un gruppetto di amiche ventenni a passeggio in un parco nella periferia Nord-Est di Firenze ha dato l’allarme al 112Nue in merito ad un uomo che, affacciato aldi, le avrebbete imbracciando un fucile o comunque una presunta arma da sparo. La polizia di stato è subito intervenuta e, secondo quanto ricostruito, è emerso che un cinquantenne italianozona, intorno alle 18.30, avrebbe rivolto le sue minacce nei confronti del gruppetto didel quale avrebbe fatto parte anche lasua ex. Gli agentivolanti sono andati a fondo nella vicenda, facendo subito visita al presunto autore del gesto.