Casa, Bernini contro Schlein: "I sindaci dem latitano" (Di martedì 15 ottobre 2024) Botta e risposta con scintille tra Elly Schlein e Anna Maria Bernini in tema di residenze studentesche. Il ministro dell’Università e della Ricerca ha risposto alla segretaria nazionale piddì sul proprio profilo X (l’ex Twitter), dopo le dichiarazioni rilasciate dalla dem agli ‘Stati generali dell’università’ – domenica al circolo Katia Bertasi – sull’emergenza affitti: "Vorrei dare a Elly Schlein un affettuoso suggerimento, quello di documentarsi prima di parlare – sferza Bernini –. Se si documentasse, scoprirebbe che sull’housing i sindaci del Pd non stanno partecipando al bando Pnrr. Noi abbiamo fatto il nostro dovere: i soldi ci sono e i vincoli burocratici sono stati allentati. Peccato che i Comuni non stiamo presentando domande". "Non stanno partecipando né da Roma, né da Milano, né da Torino, Napoli o Bologna – prosegue il ministro –. Ilrestodelcarlino.it - Casa, Bernini contro Schlein: "I sindaci dem latitano" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Botta e risposta con scintille tra Ellye Anna Mariain tema di residenze studentesche. Il ministro dell’Università e della Ricerca ha risposto alla segretaria nazionale piddì sul proprio profilo X (l’ex Twitter), dopo le dichiarazioni rilasciate dalla dem agli ‘Stati generali dell’università’ – domenica al circolo Katia Bertasi – sull’emergenza affitti: "Vorrei dare a Ellyun affettuoso suggerimento, quello di documentarsi prima di parlare – sferza–. Se si documentasse, scoprirebbe che sull’housing idel Pd non stanno partecipando al bando Pnrr. Noi abbiamo fatto il nostro dovere: i soldi ci sono e i vincoli burocratici sono stati allentati. Peccato che i Comuni non stiamo presentando domande". "Non stanno partecipando né da Roma, né da Milano, né da Torino, Napoli o Bologna – prosegue il ministro –.

