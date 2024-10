Caos taxi a Napoli, l'intervista: «Io, ex tassista furbetto: non trufferò più i turisti» (Di martedì 15 ottobre 2024) E.P. è un napoletano poco sotto la quarantina e fa il tassista. «Sono un sostituto alla guida, però», precisa subito, prima di cominciare a parlare per l'intervista. Nel Ilmattino.it - Caos taxi a Napoli, l'intervista: «Io, ex tassista furbetto: non trufferò più i turisti» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) E.P. è un napoletano poco sotto la quarantina e fa il. «Sono un sostituto alla guida, però», precisa subito, prima di cominciare a parlare per l'. Nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caos taxi a Napoli, l'intervista: «Io, ex tassista furbetto: non trufferò più i turisti» - E.P. è un napoletano poco sotto la quarantina e fa il tassista. «Sono un sostituto alla guida, però», precisa subito, prima di cominciare a parlare per l'intervista. (ilmattino.it)

Rassegna stampa e breaking news. Le notizie di oggi - Le notizie di oggi con gli ultimi aggiornamenti su politica, cultura, sport, economia, esteri, attualità. Rassegna stampa e breaking news. (musicletter.it)

Caos Taxi a Napoli, stretta del Comune: «Già sospese 101 licenze» - Lotta ai tassisti scorretti: dopo l’allarme lanciato da Sitan ieri su queste pagine, arrivano i numeri forniti dall’amministrazione comunale, che si sta impegnando nel contrasto ... (ilmattino.it)