Inter-news.it - Calhanoglu: «Islanda-Turchia, dovevo assumermi le mie responsabilità»

(Di martedì 15 ottobre 2024)è stato uno dei protagonisti della vittoria dellain casa dell’nella quarta giornata di Nations League. Dopo la partita in mixed zone ha commentato l’accaduto del primo rigore annullato per “doppio tocco“. PARTITA ROCAMBOLESCA – In una partita emozionante, giocata a Reykjavik per la UEFA Nations League, laguidata da Vincenzo Montella ha superato l’4-2, ribaltando una situazione iniziale complessa. Gli islandesi sono passati in vantaggio dopo appena tre minuti grazie a Oskaon, mentre al 54? laha visto sfumare l’occasione del pari quando il rigore di Hakanè stato annullato per un doppio tocco durante l’esecuzione. Il commento didopo la partita LE DICHIARAZIONI – Nonostante la delusione, gli ospiti hanno reagito rapidamente.