Biglietti Aston Villa Bologna | quando apre la prevendita e come acquistarli

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Scatta la corsa ad un biglietto per, terza partita dei rossoblù in Champions League, con l’apertura alla vendita deida domani, 16 ottobre. La sfida del 22 ottobre La squadra di Italiano sarà nuovamente di scena in Inghilterra, questa volta a Birmingham per affrontare ins. I tifosi erano in allerta già da diversi giorni in attesa delle informazioni ufficiali per l’acquisto dei tagliandi per assistere al match delPark, in programma martedì 22 ottobre alle ore 21 italiane: la venditadetto inizierà da domani, alle ore 12, nei centri autorizzati. Il prezzo del biglietto e la vendita libera Il prezzo fissato è di 60 euro a cui vanno aggiunti i diritti di, con prelazione per i nostri abbonati del campionato 2024-25.