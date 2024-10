Basket serie B (Di martedì 15 ottobre 2024) I Blacks benedicono il calendario fitto della nuova serie B Nazionale, perché giò domani sera potranno riscattare il ko di Lumezzane. Tra l’altro non sarà una sfida banale, perché al PalaCattani arriverà la Virtus Imola, sorta di tabù, dato che negli ultimi due anni in B Nazionale, i gialloneri hanno sempre vinto a Faenza e i Raggisolaris sempre sbancato il PalaRuggi. Un ruolino di marcia che i Blacks vogliono sfatare ed infatti hanno chiamato a raccolta i tifosi per ritornare alla vittoria (biglietti su LiveTicket). La gara a Lumezzane può essere analizzata sotto diversi punti di vista, ma il problema principale riguarda le condizioni fisiche di Calbini, scavigliatosi ad inizio del terzo quarto e soltanto all’ultimo si saprà se potrà giocare il derby. Sport.quotidiano.net - Basket serie B Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) I Blacks benedicono il calendario fitto della nuovaB Nazionale, perché giò domani sera potranno riscattare il ko di Lumezzane. Tra l’altro non sarà una sfida banale, perché al PalaCattani arriverà la Virtus Imola, sorta di tabù, dato che negli ultimi due anni in B Nazionale, i gialloneri hanno sempre vinto a Faenza e i Raggisolaris sempre sbancato il PalaRuggi. Un ruolino di marcia che i Blacks vogliono sfatare ed infatti hanno chiamato a raccolta i tifosi per ritornare alla vittoria (biglietti su LiveTicket). La gara a Lumezzane può essere analizzata sotto diversi punti di vista, ma il problema principale riguarda le condizioni fisiche di Calbini, scavigliatosi ad inizio del terzo quarto e soltanto all’ultimo si saprà se potrà giocare il derby.

Basket serie B. Adamant al bivio - Entrambi hanno caratteristiche differenti da un playmaker puro, e spostandoli da "1", Ferrara perde parecchio sul perimetro, visto che i due esterni nell’idea di quest’estate avrebbero dovuto pensare in primis a finalizzare e in secondo luogo a creare gioco per i compagni. La palla passa alla società, la decisione non è facile: di certo si prenderà la scelta migliore per il bene della squadra. (Sport.quotidiano.net)

Basket - in serie C il CUS Pisa Cosmocare strapazza in casa Sansepolcro - Dodici triple segnate contro tre sole subite è la cifra di un match che ha visto gli universitari dominare, con un vantaggio che ha raggiunto le 34 lunghezze alla fine del terzo periodo. : Cristini. Tra le file dei Dukes Sansepolcro solo sette i giocatori andati a canestro, con Bassetti (15), Spillantini (10) e Beccafichi (12) in doppia cifra. (Sport.quotidiano.net)

Basket - i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Alviti e Mannion non sbloccano Varese - in evidenza Della Valle e non solo - E poi, al di là di un Tommaso Baldasso i cui numeri di valutazione scendono solo perché i suoi ottimi 18 punti sono “sporcati” dal 3/11 da tre), c’è da registrare una buona novità in termini di partita solida: Federico Zampini, play 25enne di Cremona arrivato da dei playoff di A2 straordinari a Forlì che alla terza in Serie A ha già dimostrato di poter stare tranquillamente in campo. (Oasport.it)