Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le critiche ricevute: “Non voglio imparare la parola umiltà perché…”

(Di martedì 15 ottobre 2024)è una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione dicon lee in queste prime puntate, la produttrice è stata al centro dell’attenzione non solo per via delle sue performance di ballo, ma anche e soprattutto per i numerosi scontri avuti con Selvaggia Lucarelli (clicca QUI per leggere le ultime stoccate). Nel corso dell’ultima puntata dello show, laha dovuto fare i conti con il ballottaggio e ospite de La vita in diretta ha parlato della settimana appena passata e dei duri giudizi con cui ha dovuto fare i conti: Io sto credendo molto a questo percorso. Questa settimana è stata per me complicata sia fisicamente che emotivamente, ma molto più emotivamente. Il mio obiettivo era quello cercare di essere più aggraziata e gradevole non solo nel ballo, ma anche nel prendere i giudizi. Se ci sono riuscita? Penso proprio di sì.