Eccellenza e Promozione | Chiaramonti e Maggi dominano tra gli attaccanti versiliesi

Con la chiusura dei campionati die diè l’occasione di fare il punto suglidelle squadrerisultati i più prolifici in termini realizzativi nella regular season 2024/2025. in attesa di vedere, dopo la lunga sosta di tre settimane per il Torneo delle Regioni e per le festività pasquali, cosa poi succederà nei playoff per chi ci si è qualificato. In, torneo in cui dieci giocatori sono arrivati in doppia cifra, il re incontrastato è stato Niccolòdel Camaiore, che ha fatto un campionato a parte. Il 30enne corazziere di Pescia è stato l’unico calciatore di questaa superare anche quota venti gol, avendone messi a segno 21 (di cui 4 su rigore). ’Chiaragol’ ha ovviamente spostato gli equilibri ed è stato il terminale offensivo ideale per finalizzare il gioco assai pratico del Camaiore di Pietro Cristiani.