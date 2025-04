Super Slam di Tennis al Ct Siena | Chizuru Noda trionfa tra le Under 14

Siena la prova del Super Slam di Tennis riservato alle categorie Under 12 e Under 14 maschile e femminile. Chizuru Noda (cat. 4.1 del The Village Grosseto) è stata la sorpresa della manifestazione. La giovane atleta ha vinto la categoria Under 14 partendo dalle qualificazioni. Approdata nel tabellone principale, ha sconfitto la testa di serie n. 1 Sofia Maria Casini (cat. 3.2, Libertas Sport Livorno) ed è arrivata, turno dopo turno, alla finale dove ha Superato Carlotta Melani (testa di serie n° 3, cat. 3.2, Giotto Arezzo) 6-4 6-3. Tra le Under 12 si è imposta la testa di serie numero 1 Ginevra Mannari (cat. 3.3, Libertas Sport Livorno) che in finale ha battuto la testa di serie numero 2 Arianna Di Beo (cat. 3.4, Firenze Ovest) per 6-1 6-4. Tra gli Under 12 maschile spicca Jacopo Meini (cat. Sport.quotidiano.net - Super Slam di Tennis al Ct Siena: Chizuru Noda trionfa tra le Under 14 Leggi su Sport.quotidiano.net Si è conclusa nei campi del Ctla prova deldiriservato alle categorie12 e14 maschile e femminile.(cat. 4.1 del The Village Grosseto) è stata la sorpresa della manifestazione. La giovane atleta ha vinto la categoria14 partendo dalle qualificazioni. Approdata nel tabellone principale, ha sconfitto la testa di serie n. 1 Sofia Maria Casini (cat. 3.2, Libertas Sport Livorno) ed è arrivata, turno dopo turno, alla finale dove haato Carlotta Melani (testa di serie n° 3, cat. 3.2, Giotto Arezzo) 6-4 6-3. Tra le12 si è imposta la testa di serie numero 1 Ginevra Mannari (cat. 3.3, Libertas Sport Livorno) che in finale ha battuto la testa di serie numero 2 Arianna Di Beo (cat. 3.4, Firenze Ovest) per 6-1 6-4. Tra gli12 maschile spicca Jacopo Meini (cat.

Super Slam di Tennis al Ct Siena: Chizuru Noda trionfa tra le Under 14. Il 2025 giovanile in Toscana inizia con il Super Slam.

