A Napoli sempre più morti per incidenti stradali,+61% in un anno (Di martedì 15 ottobre 2024) Tre morti al mese, 6,5 incidenti e 8,4 feriti al giorno. E’ netto l’aumento dei decessi a Napoli . Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37 decessi e 3.067 feriti nei 2.379 incidenti stradali avvenuti nell’ambito urbano. A destare allarme è soprattutto il dato relativo ai morti, in aumento del 60,9% rispetto all’anno precedente. In crescita, ma in misura nettamente minore, è anche il trend relativo ai sinistri (+1,8%) ed ai feriti (+0,5%). Guida distratta, mancato rispetto dei segnali e alta velocità sono le principali cause di queste tragedie che coinvolgono, soprattutto, centauri (51% delle vittime) e pedoni (30%). Il 27% dei morti aveva meno di 30 anni, mentre il 91% dei pedoni che hanno perso la vita era «over 65». Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Treal mese, 6,5e 8,4 feriti al giorno. E’ netto l’aumento dei decessi a. Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37 decessi e 3.067 feriti nei 2.379stradali avvenuti nell’ambito urbano. A destare allarme è soprattutto il dato relativo ai, in aumento del 60,9% rispetto all’precedente. In crescita, ma in misura nettamente minore, è anche il trend relativo ai sinistri (+1,8%) ed ai feriti (+0,5%). Guida distratta, mancato rispetto dei segnali e alta velocità sono le principali cause di queste tragedie che coinvolgono, soprattutto, centauri (51% delle vittime) e pedoni (30%). Il 27% deiaveva meno di 30 anni, mentre il 91% dei pedoni che hperso la vita era «over 65».

