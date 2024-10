25 miliardi di debiti | il club è sull’orlo del fallimento

“2,5 miliardi di debiti”: il club è sull’orlo del fallimento (Di martedì 15 ottobre 2024) club sull’orlo del fallimento, i debiti supererebbero i 2 miliardi di euro. L’indiscrezione e tutti i dettagli sulla situazione Ha del clamoroso quanto riportato sulla situazione economica e finanziaria del club. I debiti della società supererebbero di gran lunga i 2 miliardi di euro. Una situazione insostenibile per qualsiasi altra società o azienda del mondo del lavoro. Martello tribunale: il Barcellona avrebbe accumulato debiti fino a 2,5 miliardi di euro. L’indiscrezione dalla Spagna (Ansa Foto) – Calciomercato.itIl Barcellona, stando a quanto filtra dalla Spagna, sarebbe ancora nei guai e tutt’altro che in ripresa dopo gli ultimi complicatissimi anni soprattutto dal punto di vista economico. Calciomercato.it - “2,5 miliardi di debiti”: il club è sull’orlo del fallimento Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024)del, isupererebbero i 2di euro. L’indiscrezione e tutti i dettagli sulla situazione Ha del clamoroso quanto riportato sulla situazione economica e finanziaria del. Idella società supererebbero di gran lunga i 2di euro. Una situazione insostenibile per qualsiasi altra società o azienda del mondo del lavoro. Martello tribunale: il Barcellona avrebbe accumulatofino a 2,5di euro. L’indiscrezione dalla Spagna (Ansa Foto) – Calciomercato.itIl Barcellona, stando a quanto filtra dalla Spagna, sarebbe ancora nei guai e tutt’altro che in ripresa dopo gli ultimi complicatissimi anni soprattutto dal punto di vista economico.

