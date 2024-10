Nerdpool.it - Torna Game Ground con l’edizione 2024

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Per il quarto anno consecutivo, la fiera con sede a Bolzano che riunisci gli appassionati di gaming, cultura pop e tecnologia. Dopo le mostre che hanno aperto al pubblico il 12 ottobre, è tempo della fiera vera e propria che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre. Tantissime le attività che saranno proposte: talk, panel, tornei e meet&greet, troveranno il favore del pubblico che trasformerà la città di Bolzano. Da Castel Mareccio a Palazzo Mercantile, dal Museo di Scenze Naturali alla Biblioteca Civica,permette di vivere un’esperienza unica in grado di restituire valore alla città, rendendola il vero e proprio palcoscenico sul quale si esibiscono tutti gli attori coinvolti in una grande festa diffusa, gratuita e dedicata interamente a una delle più sentite passioni degli italiani: i videogiochi.