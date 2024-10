Tiro a volo, al via le Finali di Nuova Dehli. Fari puntati su Diana Bacosi, Stanco cerca il bis (Di lunedì 14 ottobre 2024) Obiettivo: chiudere la stagione in bellezza. Si svolgeranno dal 15 al 17 ottobre le Finali della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo, competizione quest’anno in scena in India, precisamente in quel di Nuova Dehli. Sarà un appuntamento molto importante per gli azzurri, motivati ad ottenere ancora prestigiosi risultati per rintuzzare il già ricco palmares ottenuto in questa annata sportiva. Saranno sei in totale i tiratori che saliranno in pedana coadiuvati dal Tecnico Federale Daniele Di Spigno, due per la trap e quattro per lo skeet. Per la fossa olimpica sarà della partita Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, mentre per la seconda specialità cercheranno di fare la voce grossa Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Diana Bacosi e Martina Maruzzo. Oasport.it - Tiro a volo, al via le Finali di Nuova Dehli. Fari puntati su Diana Bacosi, Stanco cerca il bis Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Obiettivo: chiudere la stagione in bellezza. Si svolgeranno dal 15 al 17 ottobre ledella Coppa del Mondo 2024 di, competizione quest’anno in scena in India, precisamente in quel di. Sarà un appuntamento molto importante per gli azzurri, motivati ad ottenere ancora prestigiosi risultati per rintuzzare il già ricco palmares ottenuto in questa annata sportiva. Saranno sei in totale i tiratori che saliranno in pedana coadiuvati dal Tecnico Federale Daniele Di Spigno, due per la trap e quattro per lo skeet. Per la fossa olimpica sarà della partita Silvana Mariaed Erica Sessa, mentre per la seconda specialità cercheranno di fare la voce grossa Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro,e Martina Maruzzo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finali di Coppa del Mondo di Tiro a Volo - l’Italia in gara a Nuova Delhi : obiettivo Sfera di Cristallo - 30-11. 00) Foto FITAV ilfaroonline. 30-13. Per alcuni di loro, è il primo impegno internazionale della carriera. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. In pedana ci saranno sei atleti tricolori (quattro donne e due uomini), nelle tre specialità ad esclusione del Trap maschile. (Ilfaroonline.it)

Tiro a volo - finali Cdm Nuova Delhi 2024 : sei Azzurri al via - Nello skeet femminile ecco Diana Bacosi e Martina Maruzzo, mentre in quello maschile in gara Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti; infine, nel trap femminile spazio a Erica Sessa e a Silvana Stanco. Saranno sei gli Azzurri impegnati a partire da martedì 15 ottobre, quando inizieranno le qualificazioni con i primi 75 piattelli. (Sportface.it)

Tiro a volo : Italia - i qualificati alle Finals di Coppa del Mondo. Ci sono Rossetti e Bacosi - Per quanto riguarda l’Italia, da sempre una delle nazioni di riferimento della disciplina, saranno ben 6 i qualificati all’appuntamento indiano: 2 provenienti al trap e 4 dallo skeet, suddivisi fra 4 donne e 2 uomini. Trap FemminileSilvana Stanco, Erica Sessa SkeetFemminile Diana Bacosi, Martina MaruzzoMaschile Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro . (Oasport.it)