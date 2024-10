Quotidiano.net - Sui dossieraggi il Parlamento batta un colpo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – Per fortuna che siamo nell’epoca della privacy. In cui abbiamo, se Dio vuole, una autorità Garante che vigila, dispone, indaga. Con assoluta professionalità. Peccato che quando esci di casa sei filmato da qualche telecamera, e anche con il telefonino spento una cellula individua esattamente dove sei, mentre un satellite registra quello che stai dicendo. In questo colabrodo della riservatezza, vogliamo meravigliarci che un bancario pugliese rovisti per circa 6mila volte nei conti correnti e nelle carte di credito di politici e vip, famiglia Meloni al completo, o Ignazio La Russa, presidente del Senato e seconda carica dello Stato Italiano? Meravigliarsi no, ma indignarsi, quello sì, sarebbe il minimo. Come per il megao messo in piedi da un finanziere a Padova, pentolone scoperchiato un anno fa dal ministro Crosetto.