Spalletti e Di Lorenzo fanno emozionare tutta Napoli il gesto ricorda lo Scudetto | avete visto?

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lucianoe Giovanni Di: un binomio speciale che ha fatto la fortuna delnella stagione del terzoe che, si spera, possa far rinascere anche la Nazionale. L’inizio di stagione delha tanto note positive: tra di esse, c’è sicuramente Giovanni Di. Dopo un’estate a dir poco travagliata, il capitano del club partenopeo è tornato a essere centrale in casa azzurra. Complice, con ogni evidenza, è il lavoro portato avanti in questi primi mesi dal tecnico Antonio Conte, che si è esposto in prima persona e sotto la luce del sole per la sua permanenza all’ombra del Vesuvio, malgrado a un certo punto l’addio sembrava essere l’ipotesi più plausibile. L’estate turbolenta ha condizionato anche il rendimento del numero 22 azzurro con la maglia della Nazionale,l’Europeo tutt’altro che dare dell’ex Empoli e non solo.