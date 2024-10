Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 14 ottobre: chi esce stasera

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 142024, torna l’appuntamento settimanale con il, condotto da Alfonso Signorini. Dopo il cambio di programmazione imposto da Mediaset, che ha eliminato la puntata del giovedì sera in favore della soap turca Endless Love, il reality sarà trasmesso solo una volta alla settimana, ogni lunedì in prima serata su Canale5, a partire dalle 21,35. Durante la diretta di, sarà proclamato il nome dell’eliminato tra i sei concorrenti attualmente in nomination. Si tratta di Helena Prestes, Yulia Bruschi, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Michael Castorino e Tommaso Franchi. Uno di loro dovrà abbandonare la Casa definitivamente, mentre per gli altri proseguirà l’avventura nel reality.