Sogni e incubi, caffè e ispirazione – Star Comics presenta WILLOWING e SLEEPY BOY (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il parco titoli manga europei di Star Comics continua ad espandersi con nuove opere di alta qualità, continuando a dimostrare che la scena europea di sceneggiatori e artisti manga è ormai in grado di dire la propria anche in un contesto internazionale. In occasione di Lucca Comics & Games 2024 arriveranno sul mercato WILLOWING, di Francesca Siviero, e SLEEPY BOY, di Marika Herzog. Entrambe queste autrici hanno un ricco ventaglio di esperienze professionali alle spalle: Marika Herzog ha pubblicato diversi manga in Germania, per i quali ha ricevuto anche il Phantastik Preis Award (Best German-Language Comic) e l'AnimaniA Award (Best Manga National), mentre Francesca Siviero, insegnante presso la Lucca Manga School e amata in Italia per le sue precedenti opere DIRTY WATERS e MOON BALLAD, segna con WILLOWING l'inizio di una nuova maturazione come artista e autrice completa.

