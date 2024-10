Scontro tra un’auto e una moto, 17enne sbalzato per metri: è morto (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Calcinato (Brescia) nelle prime ore del giorno è venuto a mancare il 17enne che ieri era stato vittima di un terribile incidente stradale in sella alla sua moto. L'impatto con la vettura è stato fatale. I tentativi disperati dei medici di salvargli la vita non sono stati sufficienti. Fanpage.it - Scontro tra un’auto e una moto, 17enne sbalzato per metri: è morto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Calcinato (Brescia) nelle prime ore del giorno è venuto a mancare ilche ieri era stato vittima di un terribile incidente stradale in sella alla sua. L'impatto con la vettura è stato fatale. I tentativi disperati dei medici di salvargli la vita non sono stati sufficienti.

L’addio al 17enne morto in moto : gli amici con il casco e la lettera struggente della mamma - Ci hai regalato una gioia immensa, ci hai resi orgogliosi e fieri. guarda tutte le foto 5 L’addio al 17enne morto in moto: gli amici con il casco e la lettera struggente della mamma . (Bergamonews.it)

Tragedia a Roma - con un motorino rubato si schianta contro un muro : morto 17enne - Tragedia a Roma dove un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro in sella a uno scooter. . it è su GOOGLE NEWS. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale sul posto per i rilievi, sembra che la vittima, uno studente senza precedenti con la giustizia, fosse in compagnia di un altro ragazzo in via di Riva Ostiense quando, alla vista di una ... (Ilfaroonline.it)

