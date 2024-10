Schiamazzi e atti vandalici: "Ennesima notte insonne" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un sabato notte con il caos in centro a Civitanova. Bande si sono sfidate e hanno insultato la polizia, poi atti vandalici e Schiamazzi che hanno condannato i residenti a un’altra notte insonne. Stavolta la mala movida ha superato il perimetro della ‘zona Donoma’ e ha sconfinato fino alla stazione ferroviaria, in corso Umberto e corso Dalmazia. Galeotto anche lo show, al Donoma, del trapper Simba La Rue, calamita per una gran folla di giovani che si sono riversati nella discoteca e nelle vie del centro. atti di teppismo e Schiamazzi per tutta la notte, nonostante una vasta area fosse stata blindata dalle forze dell’ordine che hanno però dovuto fronteggiare momenti difficili, quando gruppi di giovani divisi in bande erano intenzionati a scontrarsi. "Dopo tredici anni di proteste – raccontano i residenti – non è cambiato niente. Anzi, le cose sono peggiorate. Ilrestodelcarlino.it - Schiamazzi e atti vandalici: "Ennesima notte insonne" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un sabatocon il caos in centro a Civitanova. Bande si sono sfidate e hanno insultato la polizia, poiche hanno condannato i residenti a un’altra. Stavolta la mala movida ha superato il perimetro della ‘zona Donoma’ e ha sconfinato fino alla stazione ferroviaria, in corso Umberto e corso Dalmazia. Galeotto anche lo show, al Donoma, del trapper Simba La Rue, calamita per una gran folla di giovani che si sono riversati nella discoteca e nelle vie del centro.di teppismo eper tutta la, nonostante una vasta area fosse stata blindata dalle forze dell’ordine che hanno però dovuto fronteggiare momenti difficili, quando gruppi di giovani divisi in bande erano intenzionati a scontrarsi. "Dopo tredici anni di proteste – raccontano i residenti – non è cambiato niente. Anzi, le cose sono peggiorate.

