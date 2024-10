Roma, allarme rientrato per Dovbyk: regolarmente convocato da ct Ucraina (Di lunedì 14 ottobre 2024) Niente apprensione in casa Roma per le condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante dell’Ucraina, infatti, aveva saltato la rifinitura di ieri a causa di un problema muscolare e sembrava a rischio per la partita di stasera di Nations League contro la Repubblica Ceca a Wroclaw, campo neutro polacco che è la casa della nazionale di Rebrov. Il ct, però, ha sciolto ogni dubbio e ha convocato regolarmente il bomber giallorosso, che dunque è pienamente recuperato. Roma, allarme rientrato per Dovbyk: regolarmente convocato da ct Ucraina SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Niente apprensione in casaper le condizioni di Artem. L’attaccante dell’, infatti, aveva saltato la rifinitura di ieri a causa di un problema muscolare e sembrava a rischio per la partita di stasera di Nations League contro la Repubblica Ceca a Wroclaw, campo neutro polacco che è la casa della nazionale di Rebrov. Il ct, però, ha sciolto ogni dubbio e hail bomber giallorosso, che dunque è pienamente recuperato.perda ctSportFace.

