Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming

Il consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione lunedì 14 ottobre 2024, alle ore 18, presso la sala del consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione

“Consiglio comunale straordinario per ripristinare la Rianimazione a Lanciano” : la richiesta di Verna (Azione) - . “Nei mesi passati abbiamo condiviso un ordine del giorno con la maggioranza per. È quello che chiede l'opposizione consiliare di Lanciano, come spiega il consigliere comunale di Azione, Giacinto Verna. . Un consiglio comunale straordinario per ripristinare la Rianimazione nell'ospedale Renzetti. (Chietitoday.it)

Consiglio comunale - lunedì 14 ottobre la prossima seduta : gli argomenti - Sarà tutta dedicata alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni la seduta del Consiglio comunale di domani, lunedì 14 ottobre, inizio dalle 14,30. Per quanto riguarda le interrogazioni s’incomincia con quella del consigliere Luigi Sofia (SI) sull’installazione di una antenna delle... (Pisatoday.it)

Cesenatico sta per costituire la sua prima Comunità energetica - il progetto arriva in consiglio comunale - Cesenatico sta per costituire la sua prima Comunità energetica Rinnovabile "Ce(r)sentico" promuovendo un modello energetico partecipativo, sostenibile e orientato ai bisogni dei cittadini. La deliberà di approvazione sarà votata durante il consiglio comunale del prossimo 16 ottobre con l'atto... (Cesenatoday.it)