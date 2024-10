Rinnova la tua pelle con le nuove maschere in Hydrogel di Clinians (Di lunedì 14 ottobre 2024) Clinians Rinnova e amplia la sua linea con le nuove maschere in Hydrogel, pensate per rispondere a ogni esigenza di idratazione, elasticità e luminosità. La collezione include due prodotti dal look Rinnovato: la Maschera Viso Super Idratante Elasticizzante con acido ialuronico e la Maschera Viso Europa.today.it - Rinnova la tua pelle con le nuove maschere in Hydrogel di Clinians Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)e amplia la sua linea con lein, pensate per rispondere a ogni esigenza di idratazione, elasticità e luminosità. La collezione include due prodotti dal lookto: la Maschera Viso Super Idratante Elasticizzante con acido ialuronico e la Maschera Viso

Solarelit - nuove soluzioni per la generazione distribuita in Italia di energia rinnovabile - Con un focus sulla progettazione e costruzione di sistemi su misura, l’azienda massimizza la redditività, i risparmi e la rapida ammortizzazione di ogni installazione, promuovendo la crescita delle comunità energetiche rinnovabili e dei modelli di Autoconsumo Incentivato. com/it Gruppo Greenvolt Il Gruppo Greenvolt è un player di riferimento nella transizione energetica a livello globale. (Ildenaro.it)

Nuove cucine - camere rinnovate e pure una palestra : l'Esu migliora tre residenze - . Nel corso dell’estate, infatti, l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Padova con un. . Importanti novità attendono, a partire da questo anno accademico, gli studenti universitari che saranno ospiti dei 234 posti letto della Residenza “Copernico”, in via Giovanni Battista Tiepolo 54. (Padovaoggi.it)

Perugia - un rinnovato consiglio provinciale si prepara ad affrontare le sfide locali con nuove energie e competenze - Si sono chiuse le urne per il rinnovo del consiglio provinciale di Perugia, un appuntamento di rilevanza locale in cui hanno votato esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Le elezioni si sono svolte il 29 settembre e hanno visto un’affluenza significativa. La lista del... (Perugiatoday.it)