Ilrestodelcarlino.it - Regionali e dibattito, Bonaccini contro Ugolini: è rissa sui social

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 – Altro che talk show: l’ultima frontiera delpolitico sono i. Anzi, i commenti ai post su Facebook. Per rendersene conto basta fare un salto sul profilo di Stefano, europarlamentare dem ed ex presidente regionale, che ha dato il via alle danze attaccando Elena: "Non pensavo che fosse così codarda da fuggire e rifiutare i confronti pubblici con Michele De Pascale”. Anche se per la verità uno c’è già stato, a Parma, a fine settembre e un altro ci sarà, quello del Carlino, al teatro Duse di Bologna, il prossimo 14 novembre. Tra i primi a rispondergli nei commenti è il viceministro di FdI, Galeazzo Bignami ("Perché ilnon lo fai con me? Scegli data e ora. O scappi anche questa volta?"), seguito da altri.