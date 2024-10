Raid di Israele su un centro di comando Hamas in un ospedale di Gaza (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un «attacco mirato» contro terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo situato nell’ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Lo rende noto su Telegram l’esercito (Idf), aggiungendo che «il centro di comando e controllo veniva utilizzato dai terroristi Feedpress.me - Raid di Israele su un centro di comando Hamas in un ospedale di Gaza Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un «attacco mirato» contro terroristi diche operavano all’interno di undie controllo situato nell’Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, nella Striscia dicentrale. Lo rende noto su Telegram l’esercito (Idf), aggiungendo che «ildie controllo veniva utilizzato dai terroristi

