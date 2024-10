Questura di Napoli: emessi 13 divieti di accesso alle aree urbane (Di lunedì 14 ottobre 2024) Napoli: emessi dal Questore di 13 D.A.C.U.R nei confronti di indagati responsabili di rissa, danneggiamento, lesioni, rapina ed estorsione Il Questore di Napoli ha adottato 13 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.U.R), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Nello specifico, 9 di questi, della durata di 2 e 3 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra 19 e 60 anni, ritenuti responsabili di rissa, danneggiamento, lesioni personali anche aggravate, rapina ed estorsione; reati commessi nei pressi di alcune attività commerciali tra aprile e agosto 2024. Puntomagazine.it - Questura di Napoli: emessi 13 divieti di accesso alle aree urbane Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)dal Questore di 13 D.A.C.U.R nei confronti di indagati responsabili di rissa, danneggiamento, lesioni, rapina ed estorsione Il Questore diha adottato 13 provvedimenti di divieto di(D.A.C.U.R), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della. Nello specifico, 9 di questi, della durata di 2 e 3 anni, sono statinei confronti di altrettante persone, di età compresa tra 19 e 60 anni, ritenuti responsabili di rissa, danneggiamento, lesioni personali anche aggravate, rapina ed estorsione; reati commessi nei pressi di alcune attività commerciali tra aprile e agosto 2024.

