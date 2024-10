Perché la Red Bull non è più la macchina migliore in Formula 1: c’è un problema a Milton Keynes (Di lunedì 14 ottobre 2024) Come ha fatto la Red Bull a perdere tutto il suo vantaggio rispetto ai rivali e farsi superare dalla McLaren nel corso del Mondiale di Formula 1 2024: oltre all'addio di Adrian Newey la causa è un grave problema con la galleria del vento di Milton Keynes e la correlazione dei dati. Fanpage.it - Perché la Red Bull non è più la macchina migliore in Formula 1: c’è un problema a Milton Keynes Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Come ha fatto la Reda perdere tutto il suo vantaggio rispetto ai rivali e farsi superare dalla McLaren nel corso del Mondiale di1 2024: oltre all'addio di Adrian Newey la causa è un gravecon la galleria del vento die la correlazione dei dati.

Shock Red Bull - addio alla Formula 1 : è un dramma - Ecco lo scenario incredibile Delle difficoltà ci sono e sono evidenti. Il team austriaco della Red Bull, che negli ultimi tre anni ha vinto il mondiale piloti con Verstappen e quello costruttori senza nessun problema, vive un momento così, che potrebbe anche stravolgere i piani futuri. itE, per non farsi mancare nulla, dopo l’addio di Newey ci sono anche continue voci di un possibile addio di Max ... (Ilveggente.it)

Formula 1 - Red Bull prepara la rivoluzione : dubbi sul compagno di Verstappen per il 2025 - Ci sono molti dubbi in casa Red Bull riguardo a chi sarà il compagno di Max Verstappen nel 2025, con la posizione di Sergio Perez tutt'altro che solida L'articolo Formula 1, Red Bull prepara la rivoluzione: dubbi sul compagno di Verstappen per il 2025 proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Formula 1 - Daniel Ricciardo licenziato dalla Racing Bulls - L’indiscrezione, che era già nell’aria da qualche tempo, è diventata ufficiale. Al posto di Ricciardo è pronto Liam Lawson, 22enne neozelandese, terzo pilota Red Bull, che esordirà nel prossimo Gp degli Stati Uniti a Austin. Articolo completo: Formula 1, Daniel Ricciardo licenziato dalla Racing Bulls dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)