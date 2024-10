Parla il portavoce di Unifil: "Alle 4.30 l'irruzione. Dopo 3 ore esplosione e fumo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) «La situazione nell'area della missione Unifil è al momento abbastanza preoccupante. É molto difficile la quotidianità, riuscire a monitorare la situazione soprattutto negli ultimi giorni dove ci sono stati diversi attacchi da parte delle forze israeliane contro la missione e contro alcune posizioni». Andrea Tenenti, portavoce di Unifil, spiega a Il Tempo come vive la missione delle Nazioni Unite le ultime tensioni nel sud del Libano a causa del conflitto tra Israele e Hezbollah. Oggi (ieri, ndr) si è verificato altro.Come sono andate le cose? «Verso le 4.30 del mattino, mentre i peacekeepers ghanesi si trovavano nei loro rifugi, due carri armati israeliani hanno distrutto il cancello e sono entrati all'interno della base. Hanno chiesto più volte che la base spegnesse le luci. Iltempo.it - Parla il portavoce di Unifil: "Alle 4.30 l'irruzione. Dopo 3 ore esplosione e fumo" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) «La situazione nell'area della missioneè al momento abbastanza preoccupante. É molto difficile la quotidianità, riuscire a monitorare la situazione soprattutto negli ultimi giorni dove ci sono stati diversi attacchi da parte delle forze israeliane contro la missione e contro alcune posizioni». Andrea Tenenti,di, spiega a Il Tempo come vive la missione delle Nazioni Unite le ultime tensioni nel sud del Libano a causa del conflitto tra Israele e Hezbollah. Oggi (ieri, ndr) si è verificato altro.Come sono andate le cose? «Verso le 4.30 del mattino, mentre i peacekeepers ghanesi si trovavano nei loro rifugi, due carri armati israeliani hanno distrutto il cancello e sono entrati all'interno della base. Hanno chiesto più volte che la base spegnesse le luci.

