Udine20.it - Palmanova: Tosca e Parodi sul palco di “Frattempi” 16 ott 2024

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La quarta edizione del Festivalsi chiude con un grande evento, che vedrà come protagoniste due straordinarie cantanti, per la prima volta insieme su unin Europa. La serata prevederà un’intervista a TERESAe amoderata da SILVIA SAVI (Assessore alla Cultura del Comune di) e da EDOARDO DE ANGELIS (Direttore Artistico del Festival), e le esibizioni musicali delle due artiste. TERESA(voce e chitarra) sarà accompagnata da EZEQUIELCAMPO (chitarra) e da EMILIACAMPO (pianoforte). Teresaè una figura iconica della cultura argentina, un’attivista, una politica, una poetessa e sicuramente una delle cantautrici più rappresentative della musica popolare non solo del suo paese ma di tutta l’America Latina.