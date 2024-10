Nobel per l'economia ad Acemoglu, Johnson e Robinson (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Premio Nobel per l'economia 2024 va Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson per i loro «studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla Ilmattino.it - Nobel per l'economia ad Acemoglu, Johnson e Robinson Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Premioper l'2024 va Daron, Simonand James A.per i loro «studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla

Premio nobel per l’economia a Johnson - Acemoglu e Robinson - I tre economisti hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali e politiche per la crescita economica e la riduzione delle disuguaglianze di reddito tra le nazioni. Gli studi di Acemoglu, Johnson e Robinson hanno fornito una nuova comprensione delle dinamiche tra istituzioni, sviluppo economico e democrazia, dimostrando che le istituzioni inclusive sono la chiave per una crescita ... (Thesocialpost.it)

Il Nobel per l’Economia assegnato a Acemoglu - Johnson e Robinson per i loro studi sulle differenze di prosperità tra Paesi - Gli studi condotti dei tre economisti si sono concentrati sugli effetti di lungo termine della colonizzazione in vari paesi nel mondo, in particolare hanno evidenziato che dove invece di limitarsi a sfruttare popolazioni e risorse locali i colonizzatori hanno creato istituzioni e sistemi politici solidi e inclusive, questo ha portato benefici nel corso dei secoli successivi. (Lanotiziagiornale.it)