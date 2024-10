Nardò, si accende sigaretta nell’auto satura di metano: vettura salta in aria, 20enne grave (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giovane, originario di Gallipoli, è ricoverato al centro grandi ustioni di Brindisi. Nell'abitacolo della sua Fiat Panda si era diffuso il gas metano forse fuoriuscito dal sistema di alimentazione della vettura. Non accorgendosene, il 20enne ha acceso una sigaretta Fanpage.it - Nardò, si accende sigaretta nell’auto satura di metano: vettura salta in aria, 20enne grave Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giovane, originario di Gallipoli, è ricoverato al centro grandi ustioni di Brindisi. Nell'abitacolo della sua Fiat Panda si era diffuso il gasforse fuoriuscito dal sistema di alimentazione della. Non accorgendosene, ilha acceso una

