Lanazione.it - Montecatini, emozione per l’insediamento in Basilica di Don Francesco

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Terme, 14 ottobre 2024 –di Santa Maria Assunta gremita ed emozionata ieri mattina per la cerimonia di insediamento ufficiale di donGaddini, nominato co-parroco insieme a don Gianluca Diolaiuti dell’unità pastorale di Santa Maria Assunta e Sant’Antonio. La cerimonia è stata officiata da Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e Pescia, che ha ritenuto di andare incontro alle necessità pastorali delladi Santa Maria Assunta nominando parroci ’in solido’ done don Gianluca. Gaddini arriva dalla parrocchia di San Leopoldo in Cintolese. Il vescovo ha attribuito a don Gianluca l’incarico di moderatore e legale rappresentante della. Una cerimonia partecipata, alla quale hanno assistito i fedeli di entrambe le chiese. Tanti i bambini del catechismo che hanno salutato i due preti al termine della celebrazione.