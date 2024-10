Migranti, partita la prima nave che li porta nei centri allestiti in Albania (Di lunedì 14 ottobre 2024) In base al protocollo firmato da Giorgia Meloni, i richiedenti asilo trasferiti in Albania otterranno un riscontro entro quattro settimane: se sarà positivo verranno trasferiti in centri di accoglienza in Italia, altrimenti rimandati al loro Paese di origine Vanityfair.it - Migranti, partita la prima nave che li porta nei centri allestiti in Albania Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In base al protocollo firmato da Giorgia Meloni, i richiedenti asilo trasferiti inotterranno un riscontro entro quattro settimane: se sarà positivo verranno trasferiti indi accoglienza in Italia, altrimenti rimandati al loro Paese di origine

Migranti in Albania - partita la prima nave coi migranti destinati ai centri. Schlein : “Alzano le tasse e sperperano un miliardo così?” - Chi si vedrà negare la protezione verrà trasferito nel Cpr di Gjader, il Centro di permanenza per il rimpatrio da 140 posti. Quest’anno, su 13 mila ordini di rimpatrio ne sono stati eseguiti 2. Le persone a bordo, di cui non si conosce ancora la nazionalità, sarebbero già state sottoposte a un primo screening per verificare che possano effettivamente essere tradotte nei centri albanesi, dove ... (Ilfattoquotidiano.it)

Schlein - 'soldi pubblici sperperati per i centri in Albania' - Potevamo usare quelle risorse per accorciare le liste di attesa o per assumere medici e infermieri. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. "Il governo di Giorgia Meloni alza le tasse e sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti per i centri migranti in Albania, in spregio ai diritti fondamentali delle persone e alla recente sentenza europea sui rimpatri che fa scricchiolare ... (Quotidiano.net)

Prima nave della Marina partita - aprono i centri migranti in Albania voluti dal governo Meloni - La prima nave della Marina Militare è partita, diretta verso l'Albania, per portare il primo gruppo di persone migranti nei centri costruiti a Shengjin e Gjader. I centri avrebbero dovuto aprire in primavera, ma ci sono stati numerosi ritardi. Continua a leggere . Critiche le opposizioni, Schlein: "Il governo sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti". (Fanpage.it)